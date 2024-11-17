غدًا قطع التيار الكهربائي عن 18 منطقة بطور سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء عن قطع التيار الكهربائي غدًا الإثنين، عن بعض المناطق بالمدينة لإجراء صيانة روتينية على مغذي المساكن الشعبية وحلقة التجارية بموزع الطور القديم، وأكشاك كهرباء التجارية (1، 2)، والسوق التجاري، ومحول غرفة الإذاعة وغرفة جيركو، وأكشاك كهرباء المساكن الشعبية 201، والأبنية التعليمية، وبدر الجديد.

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان لها أنه من المقرر أن يبدأ برنامج الصيانة الدورية بداية من الساعة 9:30 صباحًا حتى الانتهاء من أعمال الصيانة، وسيتم فصل التيار الكهربائي بالتتابع.

وأشار البيان إلى أنه سيتم قطع التيار الكهربائي عن 18 منطقة، وهي: المنطقة التجارية، ومبنى قطاع شبكات كهرباء جنوب سيناء، ومبنى شرطة الكهرباء، ومحلات الجمعية، والوحدات السكنية الـ 172 بدبش، ومديرية التربية والتعليم، وشرق الدلتا، والإذاعة، ومدرسة على مبارك، ومدرسة رفاعة الطهطاوي، ومدرسة بدر، وجزء من حي اللوكس، وحي بدر القديم، وحي بدر الجديد، وبدر الشعبي، والأبنية التعليمية، ومخبز الشيخ هلال، ومخبز التجارية.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربائي.