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وفاة شابين وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بسمالوط

10:43 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

وفاة شابين وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بسم

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المنيا-جمال محمد:

لقي شابان مصرعهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وأصيب 3 آخرين بجروح وكسور متنوعة، إثر انقلاب سيارتهم داخل إحدى الترع الجانبية التابعة لقرية نزلة داوود مركز سمالوط في محافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم ( 2318 ن ف ر ) داخل إحدى الترع الجانبية بقرية نزلة داوود، مركز سمالوط.

وانتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وجرى انتشال السيارة، وتبين مصرع: "بطرس ع. م" 32 سنة، ميكانيكى، و"بنيامين ع. ب" 22 سنة طالب، مقيمان بمركز سمالوط، كما أصيب 3 آخرين بكسور وكدمات متنوعة.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي، والمصابين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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