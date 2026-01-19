تجارة في البراءة.. الداخلية تنقذ 19 طفلا من الخطر

وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة حاسمة لمافيا التسول المنظم، بعدما نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة في تفكيك تشكيل إجرامي نشط بين القاهرة والجيزة.

التحريات كشفت أن مجموعة من الرجال والسيدات لم يعرفوا طريقًا شريفًا للكسب، فاختاروا الأسهل والأقسى استغلال الأطفال. 5 رجال و8سيدات، 9 منهم أصحاب سوابق جنائية، وزعوا الأدوار بدقة، ودفعوا صغارًا لا ذنب لهم إلى الشوارع، ليبيعوا سلعًا بإلحاح، أو يستجدوا المارة بوجوه شاحبة وقصص موجعة.

المشهد لم يكن عفويًا كان مخططًا. أطفال يُدفعون للخطر يوميًا، تحت الشمس والبرد، مقابل حفنة نقود تذهب لجيوب الكبار.

بتقنين الإجراءات، داهمت القوات أماكن نشاطهم، وضبطت المتهمين وبصحبتهم 19 طفلًا من المعرضين للخطر، لتتكشف الحقيقة كاملة وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي.

تم تسليم الأطفال إلى ذويهم، مع أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأسرته بإحدى دور الرعاية، حفاظًا على حياتهم ومستقبلهم.

اقرأ أيضًا:

مزاعم إخوانية.. مصدر أمني ينفي وفاة واغتيال فردي شرطة بالقاهرة وقنا

الداخلية تداهم مخزن لإعادة تعبئة زيوت سيارات مستعملة وطرحها في الأسواق بسوهاج

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بتحصيل مبالغ مالية منه دون وجه حق بالقاهرة