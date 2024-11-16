بالصور- وضع حجر الأساس لنادي المعلمين بقنا الجديدة

قنا- عبدالرحمن القرشي:

وضع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وخلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس إتحاد المعلمين العرب، حجر الأساس لنادي المعلمين بمدينة قنا الجديدة، في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمعلمين وأسرهم بالمحافظة، و توفير بيئة ترفيهية واجتماعية تليق بهم، بالإضافة إلى تقديم أنشطة ثقافية ورياضية متنوعة، تُسهم في تحسين جودة الحياة لهم.

من جانبه، أشاد محافظ قنا بجهود نقابة المعلمين ودورها في تحسين الخدمات المقدمة لأعضائها، مشيرًا إلى أهمية دعم جهود المعلمين في العملية التعليمية، وتعزيز الروابط الاجتماعية بينهم، مؤكدا على أهمية العمل المشترك مع الجهات الحكومية لتحقيق أفضل نتائج ممكنة.

وأضاف نقيب المعلمين، أن وضع حجر أساس نادي المعلمين بقنا الجديدة، يشكل إضافة جديدة لأعضاء النقابة وأسرهم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٣٣٠٠ م٢ بمدينة قنا الجديدة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، لإنشاء نادي اجتماعي خدمي للمعلمين وأسرهم، سيشمل مبني إداري وأخر اجتماعي، ومطعم وكافتيريا وحمام سباحة وملعب خماسي وغيرها من الأنشطة الرياضية، معربا عن شكره وتقديره لجهود محافظ قنا، و دعمه المستمر، لنقابة المعلمين.

هذا وقد قدم نقيب المعلمين درع النقابة العامة للمهن التعليمية لمحافظ قنا تقديرًا للجهود التي يبذلها في ملف التربية والتعليم، والتي ساهمت بدورها في تحقيق رضا المواطنين من أبناء المحافظة.