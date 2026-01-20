إعلان

استجابة لشكوى الأهالي.. حملة نظافة مكبرة تجوب شوارع طلخا (صور)

كتب : مصراوي

06:31 م 20/01/2026
  • عرض 11 صورة
    حملة نظافة موسعة بنطاق مدينة طلخا (5)
    حملة نظافة موسعة بنطاق مدينة طلخا (6)
    حملة نظافة موسعة بنطاق مدينة طلخا (3)
    حملة نظافة موسعة بنطاق مدينة طلخا (7)
    حملة نظافة موسعة بنطاق مدينة طلخا (8)
    حملة نظافة موسعة بنطاق مدينة طلخا (9)
    حملة نظافة موسعة بنطاق مدينة طلخا (10)
    حملة نظافة موسعة بنطاق مدينة طلخا
    حملة نظافة موسعة بنطاق مدينة طلخا (12)
    حملة نظافة موسعة بنطاق مدينة طلخا (11)

الدقهلية - رامي محمود:

وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، رئيس مركز ومدينة طلخا، إسلام النجار، بشن حملة نظافة موسعة بنطاق المدينة لرفع تراكمات القمامة، وذلك في استجابة فورية لشكاوى المواطنين التي رصدتها المحافظة مؤخرًا.

تحرك فوري

وأكد رئيس مدينة طلخا أنه جرى الدفع بمعدات وآليات الحملة الميكانيكية على الفور إلى مواقع التجمعات، والبدء في تنفيذ حملة نظافة شاملة تستهدف رفع المخلفات المتراكمة في الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك للعمل على استعادة المظهر الحضاري واللائق لمدينة طلخا وتلبية احتياجات سكانها.

مسؤولية جماعية

وأوضح محافظ الدقهلية أن هذه الحملات لن تقتصر على أعمال الرفع فقط، بل ستشمل متابعة مستمرة وميدانية لضمان استمرارية النظافة، إضافة إلى تكثيف أعمال الكنس والنظافة اليومية.

وشدد المحافظ على ضرورة توعية المواطنين بأهمية التعاون والمشاركة في الحفاظ على منظومة النظافة، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للشوارع والمدن، باعتباره مسؤولية جماعية مشتركة.

طلخا حملة نظافة محافظ الدقهلية إسلام النجار

