بسبب "الإنجليزي".. تحقيق عاجل واستبعاد رئيس لجنة بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

06:24 م 20/01/2026

لجان الامتحانات

كلف المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لجنة مشتركة من تفتيش المحافظة والشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم، بفحص واقعة تداول امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية، والتي أثيرت عقب أداء الطلاب للامتحان، للوقوف على الملابسات كافة.

شدد المحافظ على ضرورة تحديد ما إذا كان ما حدث يعد تسريبًا للامتحان قبل موعده أو مجرد تداول للأسئلة بعد بدء اللجان، مؤكدًا حرصه على نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وتعهد المحافظ بإعلان النتائج كاملة وبمنتهى الشفافية للرأي العام وذلك خلال ساعات من بدء التحقيق.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية قد رصدت تداول صور لإجابات امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المديرية أنها تمكنت، عقب الفحص والمتابعة الدقيقة لما تم تداوله، من التوصل إلى اللجنة التي خرج منها الامتحان، وتبين أنها تتبع إدارة قها التعليمية.

وقررت المديرية استبعاد رئيس لجنة بقها والمراقب الأول، وإحالتهما فورًا إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك على خلفية واقعة تداول الإجابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي إطار اتخاذ الإجراءات الفورية للتحقق من الواقعة وضبط منظومة الامتحانات.

بسبب تسريب الإنجليزي.. استبعاد رئيس لجنة ومراقب بقها وإحالتهما للتحقيق بالقليوبية

لجان الامتحانات المهندس أيمن عطية القليوبية

