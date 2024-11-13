نهاية مأساوية بعد يوم دراسي.. وفاة طفل في حادث دهس مروع بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

لقى طفل مصرعه ظهر اليوم الأربعاء، وذلك عقب خروجه من مدرسته الكائنة بقرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

وأكد شهود عيان لمصراوي، أن الطفل أنهى يومه الدراسي، وأثناء سيره صدمته سيارة ونُقل على الفور إلى مستشفى الباجور في محاولة لإسعافه نتيجة لخطورة حالته.

وأكد مصدر طبي مسؤول لـ مصراوي، أن الطفل يُدعى "عمر.ر.ش" وصل مستشفى الباجور التخصصي في حالة حرجة، وحاول الأطباء إنقاذ حياته لكن باءت المحاولات بالفشل وتوفاه الله.