إعلان

نهاية مأساوية بعد يوم دراسي.. وفاة طفل في حادث دهس مروع بالمنوفية

02:17 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

لقى طفل مصرعه ظهر اليوم الأربعاء، وذلك عقب خروجه من مدرسته الكائنة بقرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

وأكد شهود عيان لمصراوي، أن الطفل أنهى يومه الدراسي، وأثناء سيره صدمته سيارة ونُقل على الفور إلى مستشفى الباجور في محاولة لإسعافه نتيجة لخطورة حالته.

وأكد مصدر طبي مسؤول لـ مصراوي، أن الطفل يُدعى "عمر.ر.ش" وصل مستشفى الباجور التخصصي في حالة حرجة، وحاول الأطباء إنقاذ حياته لكن باءت المحاولات بالفشل وتوفاه الله.

المنوفية حادث دهس وفاة طفل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
364 شادرًا غير مستغلا منذ 14 سنة.. محافظ المنيا يتفقد محلات الأوقاف بماقوسة- صور

إعلان

إعلان

بقائمة كاملة.. هاني أبوريدة يقدم أوراق ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة رسميًا
وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى لبنان
الإسكان: طرح محلات تجارية ووحدات وصيدليات وحضانات للبيع بـ 4 مدن جديدة
وداع مهيب.. الآلاف يشيعون جنازة شقيقة شيخ الأزهر في الأقصر - صور وفيديو
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة