بالصور.. منتجعات شرم الشيخ السياحية تنظم مهرجانًا للشوكولاتة

جنوب سيناء – رضا السيد :

أقامت المنتجات السياحية بمدينة شرم الشيخ، مهرجانًا للشوكولاتة، بمشاركة السائحين من مختلف جنسيات العالم، لإتاحة الفرصة للسائحين بالاستمتاع بأفخم أنواع الشوكولاتة وأجودها، مما يسهم في تنشيط السياحة بالمدينة.

قال ماجد توفيق، الخبير السياحي ومدير أحد المنتجعات السياحية بشرم الشيخ، إن هناك تطور كبير في الخدمات والعروض الترفيهية التي تقدم للسائحين داخل المنتجعات السياحية بشرم الشيخ، وهذه التطورات تحظى بإعجاب السائحين، وتجعلهم يرغبون في العودة مرة أخرى إليها دون الشعور بالملل، مؤكدًا أن إقامة مهرجانات خاصة بتقديم أنواع مختلفة من المأكولات والمشروبات التي يفضلها السائحين أصبحت فقرة ترفيهية هامة بكافة المنتجعات بالمدينة.

وأوضح مدير أحد الفنادق، أن مهرجان الشوكولاتة التي نظمته الفنادق يعد حدثًا بارزًا لمحبي الشوكولاتة من السائحين، كونه يتيح لهم تذوق الشوكولاتة العالية الجودة، مشيرًا إلى أنه تضمن عرض طهى للكبار بالمطعم، بما في ذلك أساليب ذوبان وخلط أنواع الشوكولاتة المختلفة، وعمل حلوى بالشوكولاتة، إضافة إلى عرض للأطفال.

وأكد أنه جرى عرض كافة أنواع الحلوى المصنوعة من الشوكولاتة، ومشروبات الشوكولاتة الدافئة والمثلجة خلال الأوبن بوفيه المسائي مع تقديم الاستعراضات الفنية والفلكورية التي نالت إعجاب السائحين.

وأشار إلى أنه يوجد إقبال سياحي كبير على منتجعات شرم الشيخ تزامنًا مع بداية الموسم الشتوي، ومن المتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة، كون منتجعات جنوب سيناء تعد واجهة سياحية ملائمة لكافة الجنسيات للاحتفال بأعياد الكريسماس، لأجوائها الدافئة، وتعدد مقصدها السياحية.

على جانب آخر، قال أحمد مجدي طلاله، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع، إن فكرة إقامة مهرجانًا للشوكولاتة رائعة، وما جرى تنظيمه داخل منتجعات شرم الشيخ يعد بداية لإقامة مهرجانات عالمية على غرار ما يحدث في الدول الأوربية، مما يكون له مردود إيجابي على تنشيط السياحة عالميًا نشكل أفضل، لكونه هذه الأنواع من المهرجانات تجذب مختلف الجنسيات ومن كافة الأعمار.