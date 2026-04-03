استخدام القوة لفتح مضيق هرمز تواجه عقبات في الأمم المتحدة

وكالات

أفادت مصادر دبلوماسية ومسؤول أممي كبير لصحيفة نيويورك تايمز، بأن عدة دول دائمة العضوية في مجلس الأمن عارضت القرار الذي صاغته البحرين بالتنسيق مع جيرانها في الخليج، والذي كان يهدف إلى السماح باستخدام القوة العسكرية ضد إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

ومن المتوقع أن يُجرى التصويت على القرار يوم الجمعة، بعد أن صاغته البحرين بدعم من الدول العربية في الخليج. إلا أنه لم يتضح ما إذا كانت الجهود الدبلوماسية الإضافية ستنجح في إقناع الدول الثلاث الحاصلة على حق النقض بالموافقة.

روسيا والصين وفرنسا من بين الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس والتي تمتلك حق النقض، وكانت هناك انقسامات بين الدول العشر غير الدائمة العضوية أيضًا.

مشروع استخدام القوة لفتح مضيق هرمز

ينص مشروع القرار الحالي، الذي وصل إلى نسخته الرابعة بعد أسابيع من المفاوضات المغلقة، على أن "مجلس الأمن يفوض الدول الأعضاء، سواء بشكل وطني أو عبر شراكات بحرية متعددة الجنسيات بإشعار مسبق للمجلس، باستخدام كل الوسائل اللازمة لتأمين المرور ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز".

أغلقت إيران المضيق، وهو نقطة حيوية تمر عبره خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية عادة، بعد شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا ضدها في 28 فبراير. وأدى الإغلاق إلى اضطرابات في الطاقة العالمية، وأثر على الأسواق المالية، وزاد من تكاليف النفط والشحن والتأمين. كما شنت إيران آلاف الهجمات الانتقامية على الدول العربية في الخليج، مما أسفر عن مقتل 18 مدنيًا على الأقل وتسبب بأضرار كبيرة للبنية التحتية العسكرية والطاقة.

نوايا إيران

قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني في جلسة لمجلس الأمن يوم الخميس إن "نوايا إيران العدوانية" تجاه جيرانها العرب كانت "خائنة" و"مخطط لها مسبقًا"، وانتهكت القانون الدولي، مشيرًا إلى أن إيران استهدفت منشآت مدنية مثل المطارات ومحطات المياه والموانئ والفنادق.

وأشارت إيران يوم الخميس إلى نيتها الاستمرار في الإشراف على حركة الشحن عبر المضيق الحيوي حتى بعد انتهاء الحرب.

ويرى المحللون وفقا للصحيفة الأمريكية، أن جهود البحرين في المجلس رمزية أكثر من كونها عملية، إذ أن جيوش معظم دول الخليج صغيرة نسبيًا وتعتمد بشكل كبير على الدعم الأمريكي، ولديها خبرة محدودة في مواجهة قوة عسكرية بحجم إيران.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تصريحات الرئيس ترامب التي حث فيها الدول التي تعتمد على المضيق على إعادة فتحه بالقوة "غير واقعية"، مشيرًا إلى المخاطر الكبيرة التي ستواجهها أي قوة تعبر المضيق، بما في ذلك تهديدات من الحرس الثوري الإيراني وصواريخ باليستية وأخطار أخرى متعددة.

وأشار عبد العزيز ساگر، رئيس مركز الخليج للدراسات في السعودية لصحيفة نيويورك تايمز، إلى أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يعالج أيضًا قدرة إيران على مهاجمة دول الخليج والسيطرة على حركة الملاحة البحرية عبر المضيق.

قطع الطريق الرئيسي

وأدى إغلاق المضيق إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط والغاز للدول العربية، والتي تعتمد اقتصاداتها وميزانياتها الحكومية بشكل كبير على عائدات الوقود الأحفوري. وأُجبرت قطر، واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم، على وقف الإنتاج بالكامل وإعلان القوة القاهرة، مما أدى إلى كسر عقود مع المشترين، مع توقع خسارة 20 مليار دولار سنويًا.

قبل الحرب، حافظت معظم دول الخليج على علاقات ودية مع إيران، بما في ذلك السعودية التي أعادت العلاقات الدبلوماسية معها عبر اتفاق برعاية الصين عام 2023. لكن البحرين، لطالما كانت في صراع مع إيران، متهمة إياها بالتدخل في شؤونها الداخلية وإثارة الاضطرابات.

ومع اندلاع الحرب، أظهرت دول مثل قطر وعمان، التي غالبًا ما كانت وسيطًا بين الولايات المتحدة وإيران، أن علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية ربما تضررت بشكل لا يمكن إصلاحه، وتسليم دور الوسيط إلى باكستان وتركيا ومصر.

وقال علي واعظ، مدير شؤون إيران في مجموعة الأزمات الدولية لصحيفة نيويورك تايمز، إن قرار البحرين به عيوب وقد يؤدي إلى تصعيد التوترات، مؤكدًا أن إغلاق المضيق كان نتيجة للحرب وكان مفتوحًا قبل الضربات، مشيرًا إلى أن القرار يعامل أزمة سياسية كما لو يمكن حلها بالقوة.