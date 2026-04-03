إيران تسمح للدول غير الضالعة في الحرب بعبور مضيق هرمز

كتب : مصراوي

04:01 ص 03/04/2026

عباس عراقجي

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم، إن السفن التابعة لدول غير مشاركة في الحرب ضد إيران يمكنها عبور مضيق هرمز، وفقًا لما نشرته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية على تطبيق تيليجرام.

وأضاف عراقجي: "في الوقت الحالي، يمكن لسفن الدول غير المشاركة في العدوان العسكري ضد إيران العبور عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية".

من جهته، قال لافروف لعراقجي إنه يجب إيجاد حل دبلوماسي للنزاع، وأوضح أن روسيا قدمت مبادرات لتخفيف التوتر وإدارة الأزمة الإقليمية، وفقًا لتقرير وسائل الإعلام الرسمية.

أفادت مصادر دبلوماسية ومسؤول أممي كبير لصحيفة نيويورك تايمز، بأن عدة دول دائمة العضوية في مجلس الأمن عارضت القرار الذي صاغته البحرين بالتنسيق مع جيرانها في الخليج، والذي كان يهدف إلى السماح باستخدام القوة العسكرية ضد إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

ومن المتوقع أن يُجرى التصويت على القرار يوم الجمعة، بعد أن صاغته البحرين بدعم من الدول العربية في الخليج. إلا أنه لم يتضح ما إذا كانت الجهود الدبلوماسية الإضافية ستنجح في إقناع الدول الثلاث الحاصلة على حق النقض بالموافقة.

مضيق هرمز حرب إيران إيران وأمريكا

