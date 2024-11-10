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محافظ الدقهلية يكتشف إشغالات تغلق شارع بورسعيد في المنصورة ويأمر بإزالتها (صور)

11:40 م الأحد 10 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حملة ليلية لإزالة الإشغالات
  • عرض 7 صورة
    حملة ليلية لإزالة الإشغالات
  • عرض 7 صورة
    حملة ليلية لإزالة الإشغالات
  • عرض 7 صورة
    حملة ليلية لإزالة الإشغالات
  • عرض 7 صورة
    حملة ليلية لإزالة الإشغالات
  • عرض 7 صورة
    حملة ليلية لإزالة الإشغالات
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الدقهلية - رامي محمود:

قاد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حملة ليلية اليوم الأحد لإزالة الإشغالات في شارع بورسعيد والشوارع المحيطة بحي غرب المنصورة، وذلك خلال جولة ميدانية اكتشف خلالها قيام الباعة بإغلاق الشوارع الرئيسية.

ووجه محافظ الدقهلية رئيس حي غرب بإزالة كل الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام وأرصفة المشاة، والتي تتسبب في الاختناقات المرورية وتعيق حركة السير، فضلاً عن تشويه المظهر الحضاري للشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة.

وأكد "مرزوق" خلال الجولة على ضرورة متابعة رئيس حي غرب ومدير الشبكة الوطنية لمنع عودة الإشغالات، وإعادة الانضباط للشارع، بالإضافة إلى تكثيف حملات المتابعة اليومية، وحظر انتظار السيارات في محاور الطرق والأماكن غير المخصصة لذلك، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لحي غرب وشرطة المرافق والمرور.

حملة إزالة إشغالات محافظ الدقهلية شارع بورسعيد طارق مرزوق
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