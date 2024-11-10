محافظ الدقهلية يكتشف إشغالات تغلق شارع بورسعيد في المنصورة ويأمر بإزالتها (صور)

بالصور ـ السيطرة على حريق في مصنع لإعادة تدوير الأقطان بأسيوط

خروج 17 مصابًا من مستشفيات سوهاج بعد حادث انقلاب ميكروباص

الدقهلية - رامي محمود:

قاد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حملة ليلية اليوم الأحد لإزالة الإشغالات في شارع بورسعيد والشوارع المحيطة بحي غرب المنصورة، وذلك خلال جولة ميدانية اكتشف خلالها قيام الباعة بإغلاق الشوارع الرئيسية.

ووجه محافظ الدقهلية رئيس حي غرب بإزالة كل الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام وأرصفة المشاة، والتي تتسبب في الاختناقات المرورية وتعيق حركة السير، فضلاً عن تشويه المظهر الحضاري للشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة.

وأكد "مرزوق" خلال الجولة على ضرورة متابعة رئيس حي غرب ومدير الشبكة الوطنية لمنع عودة الإشغالات، وإعادة الانضباط للشارع، بالإضافة إلى تكثيف حملات المتابعة اليومية، وحظر انتظار السيارات في محاور الطرق والأماكن غير المخصصة لذلك، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لحي غرب وشرطة المرافق والمرور.