مدير معرض القاهرة للكتاب: 50 قائمة تضم 20 كتابًا بـ100 جنيه فقط

أكد الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن المعرض يظل أكبر حدث ثقافي في الوطن العربي بلا منازع، مشيرًا إلى أن فكرة إنشاء إدارة منفصلة له قد تُطبق تجريبيًا على نسخة واحدة أو أكثر، لكنه شدد على أن فصل المعرض عن هيئة الكتاب أمر غير وارد.

وقال مجاهد خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، إن الاحتفاء بنجيب محفوظ في النسخ السابقة للمعرض كان محدودًا للغاية.

وأضاف أنه اقتصر على مناسبتين فقط: الأولى بعد حصوله على جائزة نوبل، والثانية في إحدى الدورات، لكنه لم يكن يومها شخصية المعرض الرسمية.

وتابع أن فكرة اختيار شخصية المعرض أُطلقت لأول مرة عام 2014، مؤكدًا أن هذه الدورة هي المرة الأولى التي يُعلن فيها نجيب محفوظ شخصية المعرض الرسمية، بمناسبة مرور 20 عامًا على وفاته، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار يأتي تكريمًا لإرثه الأدبي العالمي.

وأشار إلى أن المعرض سيقدم 50 قائمة تضم كل منها 20 كتابًا بسعر إجمالي 100 جنيه (أي 5 جنيهات للكتاب الواحد)، موضحًا أن هذه القوائم أُعدت بعناية لتناسب مختلف الأذواق في الشعر والرواية والقصة والتاريخ، بهدف مساعدة محدودي الدخل على تكوين مكتبة متنوعة بأسعار رمزية.

وأكد الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن المعرض سيحتفي أيضًا بمرور 100 عام على ميلاد المخرج يوسف شاهين والملحن أحمد منيب.