الإعدام شنقًا لمُدان بقتل اثنين من أبناء عمومته في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أصدرت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، حكمًا بالإعدام شنقًا على مُدان بقتل اثنين من أبناء عمومته في قرية الأقادمة بمركز أبوتيج، بسبب شكوكه في وجود علاقة غير شرعية بين أحدهما وزوجته.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة الرئيس بالمحكمة، وحسين إبراهيم محمد نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود وقائع القضية رقم 10870 لسنة 2023 جنايات مركز أبوتيج إلى ورود بلاغ لمركز شرطة أبوتيج بمقتل "أحمد. ج. ح" وشقيقه "ماهر. ج. ح".

بالانتقال والفحص، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة " رمضان. م. س" 26 عامًا، مبيض محارة "ابن خال المجني عليهم".

توصلت تحريات المباحث إلى وجود خلافات بين المتهم وزوجته "نعمة. ع. ع" 21 عامًا، بسبب شكه في سلوكها وظنًا منه في أنها على علاقة غير مشروعة مع المجني عليه الأول ابن عمته، وعلى إثر ذلك عقد المتهم العزم وأعد سلاحًا ناريًا (بندقية آلية)، فانتقل إلى منزل المجني عليهما، وعند وصوله شاهد المجني عليه الثاني بغرفة الضيافة داخل منزلهم، وأثناء محاولة المجني عليه الخروج أطلق المتهم الأعيرة النارية صوبه مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته، وقام المتهم بالدخول للبحث عن المجني عليه الأول، وفور مشاهدته له أطلق الأعيرة النارية صوبه مما أدى إلى مقتله وخرج مسرعًا للهرب وسط الزراعات.