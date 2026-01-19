" كده احنا مرتاحين".. تعليق ناري من شوبير بعد خسارة المغرب من السنغال

كشف الإعلامي أحمد شوبير، ، أن تتويج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على المغرب، ترك حالة من الارتياح النسبي في الشارع المصري، مؤكدًا أن الأداء الذي قدمه منتخب مصر أمام بطل البطولة منح الجماهير شعورًا إيجابيًا رغم الخروج.

وأوضح شوبير، في برنامجه عبر راديو «أون سبورت»، أن كثيرين أعادوا تقييم مواجهة مصر والسنغال، مشيرًا إلى أن المنتخب الوطني قدّم مباراة متوازنة، ونجح في الحد من خطورة المنافس، ولم يتعرض لضغط كبير أو فرص محققة، باستثناء تسديدة واحدة أسفرت عن هدف، مؤكدًا أن اللقاء لم يكن من طرف واحد.

وأضاف أن فوز السنغال باللقب خفف من حدة الانتقادات التي وُجهت للجهاز الفني واللاعبين عقب الخسارة، قائلا: "بدأ المصريين يقول لك لا كده احنا مرتاحين واحنا يا عم خسرنا المركز الثالث بضربات الترجيح بعدما المغرب خسر من السنغال"، داعيًا إلى التهدئة ومنح المنتخب وجهازه الفني المساحة الكافية للعمل، خاصة أن المرحلة المقبلة لا تحتمل مزيدًا من الجدل.

وكشف شوبير، نقلًا عن معلوماته، أن اتحاد الكرة المصري يتجه إلى تجديد الثقة في الكابتن حسام حسن وجهازه الفني خلال الأسبوع المقبل، مع منحه الحرية الكاملة في إضافة عناصر جديدة للجهاز المعاون إذا رأى ذلك مناسبًا، إلى جانب عقد اجتماعات مستمرة لوضع خطة الإعداد لكأس العالم المقرر بعد أربعة أشهر.

وأشار إلى أن هناك توجهًا لإجراء عملية إحلال وتجديد داخل صفوف المنتخب، ولكن بشكل محدود، حيث لن تشمل أعدادًا كبيرة، بل قد تتراوح ما بين 5 إلى 8 لاعبين فقط، في إطار الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

وأوضح شوبير أن المرحلة المقبلة قد تشهد مفاجآت في قائمة المنتخب، سواء بخروج أسماء كانت ضمن الحسابات أو انضمام عناصر جديدة، على أن تبدأ هذه التغييرات مع معسكر شهر مارس المقبل، خاصة أن حسام حسن يولي اهتمامًا كبيرًا بتدعيم الجانب الهجومي.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أهمية فترة الإعداد المقبلة، والتي تتضمن مباراتين وديتين أمام السعودية يوم 26 وإسبانيا يوم 30 في قطر، مشيرًا إلى أن هاتين المواجهتين ستشهدان ظهور وجوه جديدة داخل صفوف المنتخب الوطني.