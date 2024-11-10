أب يقتل ابنه بالغربية ويلقي بجثته فى النيل

الغربية - مروة شاهين:

شهدت عزبة حمد التابعة لمركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية جريمة بشعة، حيث عثر الأهالي على جثة شاب في العقد الثاني من عمره، مكبل اليدين، غارقًا في مياه ورد النيل، وكشفت التحقيقات، أن والد الضحية وصديقه وراء هذه الجريمة، حيث قتلاه بسبب ارتكابه عدة سرقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية، ومكبل اليدين، وعالقة أسفل نبات ورد النيل، في مياه بحر شبين، في نطاق عزبة حمد.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، بفحص البلاغ تبين أن الجثة لشاب يدعى "إبراهيم علي" يبلغ من العمر 18 عاماً، مقيم بقرية ميت يزيد، وأن وراء ارتكاب الواقعة هو والد المجني عليه وصديقه، بسبب ارتكاب عدة سرقات منها أنبوبة بوتاجاز، من منزلهم والمنازل المجاورة، وجرى ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.