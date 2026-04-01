أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بمدينة المنيا، مساء اليوم الأربعاء، بتسمم إثر استنشاقهم لغاز البوتاجاز عقب حدوث تسريب في منزلهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوصول 4 أشخاص مقيمين بحي جنوب المدينة إلى مستشفى صدر المنيا مصابون باشتباه تسمم حاد .

وتبين من إجراء الفحوصات الطبية إصابة الأسرة بتسمم إثر استنشاقهم للغاز المتسرب من البوتاجاز، عقب حدوث مشكلة فنية بجهاز البوتاجاز الخاص بهم.

جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.