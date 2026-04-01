إعلان

تحذيرات من رياح وأتربة.. توقعات طقس الساعات المقبلة

كتب : أحمد العش

08:30 م 01/04/2026

سحب ممطرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تدفق السحب الممطرة إلى مناطق من شمال وجنوب الصعيد، إلى جانب السواحل الشمالية والوجه البحري، مع احتمالية أن تكون الأمطار رعدية أحيانًا على بعض المناطق.

وأوضحت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذه السحب من المتوقع أن تمتد تدريجيًا لتؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.

الأرصاد تحذر من تدهور الرؤية الأفقية نتيجة الرياح المثيرة للأتربة

حذرت الأرصاد من تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية، خاصة السلوم ومطروح، نتيجة الأتربة المثارة القادمة من ليبيا، داعية المواطنين إلى توخي الحذر.

وأشارت هيئة الارصاد الجوية، إلى نشاط الرياح على بعض المناطق، نتيجة تأثير الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، ما قد يزيد من الإحساس بسوء الأحوال الجوية.

الطقس

المنخفض الجوي أماكن سقوط الأمطار العاصفة الترابية حالة الطقس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

"ظاهرة تُدرس".. الغندور يعلق على تألق ناصر منسي ويكشف مفاجأة رحيله
رياضة محلية

عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية ونقله للمستشفى
زووم

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
أخبار المحافظات

إيران: صغنا ردًا دبلوماسيًا على واشنطن وسنعلنه في الوقت المناسب
شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

