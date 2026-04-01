أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تدفق السحب الممطرة إلى مناطق من شمال وجنوب الصعيد، إلى جانب السواحل الشمالية والوجه البحري، مع احتمالية أن تكون الأمطار رعدية أحيانًا على بعض المناطق.

وأوضحت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذه السحب من المتوقع أن تمتد تدريجيًا لتؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.

الأرصاد تحذر من تدهور الرؤية الأفقية نتيجة الرياح المثيرة للأتربة

حذرت الأرصاد من تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية، خاصة السلوم ومطروح، نتيجة الأتربة المثارة القادمة من ليبيا، داعية المواطنين إلى توخي الحذر.

وأشارت هيئة الارصاد الجوية، إلى نشاط الرياح على بعض المناطق، نتيجة تأثير الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، ما قد يزيد من الإحساس بسوء الأحوال الجوية.

اقرأ أيضًا:

