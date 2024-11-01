وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ كفر الشيخ يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أدى الدكتور أسامة الازهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق في كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والشيخ معين يونس، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأدى خطية صلاة الجمعة خطيب مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي الدكتور حاتم فوزي البري، وكانت بعنوان "وَأَعِدُّوا ‌لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ" فيما تناول معركة البرلس التاريخية والتي تحتفل المحافظة بذكراها سنويًا.

وقال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق إن زيارة الضيوف لدسوق وأداء صلاة الجمعة في مسجد الدسوقي تأتي بمناسبة العيد القومى لمحافظة كفر الشيخ الذكرى والذي يواكب ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية التي وقعت على شاطئ البحر المتوسط في عام 1956.