60 بالونًا طائرًا يحملون 1500 سائح في رحلة عبر التاريخ بالأقصر - صور

الأقصر- محمد محروس:

شهدت سماء مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، تحليق 60 رحلة بالون طائر حملت على متنها حوالي 1500 سائح من مختلفي الجنسيات.

وأقلعت رحلات البالون من المطار المخصص لها بمنطقة البر الغربي بالقرب من معبد حتشبسوت حيث استمتع السياح بمشاهدة المواقع الأثرية والمناظر الطبيعية ونهر النيل من ارتفاع 1400 قدم.

واحتلت سياحة البالون الطائر في محافظة الأقصر مكانة مميزة في البرامج السياحية وأصبحت من أهم أنواع سياحة المغامرات في مصر.

وتجمع رحلات البالون الطائر بين المغامرة والاستمتاع بجمال الطبيعة والتاريخ، وقد أصبحت جزءًا لا يتجزأ من البرامج السياحية في مصر، وتعتبر من أهم أنواع سياحة المغامرات في البلاد.

ويعتمد العدد الإجمالي للرحلات اليومية على عدة عوامل مثل الطقس، والإقبال السياحي، وعدد البالونات المتاحة. ومع ذلك، يمكن القول إن متوسط عدد الرحلات اليومية يتراوح بين 50 و 80 رحلة، خاصة خلال المواسم السياحية.

ويعتبر وقت شروق الشمس هو الأفضل للقيام برحلة بالون طائر في الأقصر، وذلك لأن في هذا الوقت، تكون الإضاءة طبيعية وهادئة، ويمكن للسياح الاستمتاع بمشاهدة شروق الشمس فوق معابد الأقصر، وهي منظر خلاب لا يُنسى.

وتستغرق الرحلة الواحدة عادةً حوالي 45 دقيقة، ولكن يمكن أن تختلف المدة قليلاً حسب الظروف الجوية واتجاه الرياح.

وتختلف تكلفة رحلة البالون الطائر حسب الشركة المنظمة للرحلة والخدمات الإضافية التي تقدمها، وبشكل عام، تتراوح تكلفة الرحلة للشخص الواحد بين 100 و 200 دولار أمريكي.