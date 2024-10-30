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اندلاع حريق في شقة سكنية بشبرا الخيمة -صور

01:47 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حريق في شقة سكنية بشبرا الخيمة
  • عرض 5 صورة
    حريق في شقة سكنية بشبرا الخيمة
  • عرض 5 صورة
    حريق في شقة سكنية بشبرا الخيمة
  • عرض 5 صورة
    حريق في شقة سكنية بشبرا الخيمة
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية، في شارع نبيل بمنطقة أم بيومى التابعة لحي غرب شبرا الخيمة، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وجرى تبريد موقع الحريق لمنع نشوبه مرة أخرى، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في شقة بالطابق السادس في عقار بشارع نبيل بمنطقة أم بيومى بحي غرب شبرا الخيمة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبجهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وكشفت المعاينة نشوب الحريق بشقة سكنية، بالطابق السادس، وأن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

شبرا الخيمة قوات الحماية المدنية حريق منطقة أم بيومى
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