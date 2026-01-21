قنا تُطلق مسابقة لتوثيق تراث مولد سيدي عبد الرحيم القنائي

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أطلق الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مسابقة بعنوان "ذاكرة القنائيين"، لاختيار أفضل صورة أو مقطع فيديو يوثق احتفالات المحافظة بمولد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي، وذلك في خطوة تهدف إلى حفظ التراث غير المادي وإبرازه للأجيال القادمة.

وأوضح محافظ قنا أن المسابقة تستهدف توثيق الذاكرة الشعبية المرتبطة بالمولد، وما يتضمنه من عادات وطقوس وممارسات مجتمعية، إلى جانب إبراز قيمته الثقافية والروحية، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث، وتشجيع شباب المحافظة على البحث الميداني والتوثيق البصري.

وأشار إلى أن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى سيحصلون على جوائز أدبية ومالية، موضحًا أن آخر موعد لتلقي المشاركات هو 10 فبراير 2026، على أن تُرسل الأعمال عبر البريد الإلكتروني:([email protected])، مرفقة بصورة من الرقم القومي، وإقرار كتابي يفيد بأن الصور أو مقاطع الفيديو من تصوير المشارك نفسه، ويتحمل المسؤولية القانونية حال ثبوت خلاف ذلك.

وحددت المحافظة عددًا من الشروط للمشاركة، من بينها أن تكون الأعمال أصلية وغير منسوخة، وأن يقتصر التعديل على المعالجات الأساسية مثل الإضاءة والتوازن اللوني دون المساس بجوهر المشهد التراثي، مع حظر إضافة أو حذف عناصر أو استخدام فلاتر تؤثر على واقعية الصورة. كما اشترطت جودة فنية مناسبة للأعمال المقدمة، وألا تتضمن أي رموز سياسية أو مخالفات للآداب العامة.

وأكدت الجهة المنظمة احتفاظها بحق استخدام الأعمال المشاركة ضمن الأرشيف الثقافي لمحافظة قنا، مع حفظ الحقوق الأدبية للمشاركين، وحقها الكامل في استبعاد أي مشاركة لا تلتزم بالشروط المعلنة.

وتأتي هذه المسابقة في إطار جهود محافظة قنا لتوثيق تراثها الشعبي، وتعزيز حضور الذاكرة الثقافية المحلية، خاصة المرتبطة بالمناسبات الدينية التي تُعد جزءًا أصيلًا من هوية المجتمع القنائي.