إعلان

قنا تُطلق مسابقة لتوثيق تراث مولد سيدي عبد الرحيم القنائي

كتب : عبدالرحمن القرشي

09:12 م 21/01/2026

مسجد عبد الرحيم القناوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أطلق الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مسابقة بعنوان "ذاكرة القنائيين"، لاختيار أفضل صورة أو مقطع فيديو يوثق احتفالات المحافظة بمولد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي، وذلك في خطوة تهدف إلى حفظ التراث غير المادي وإبرازه للأجيال القادمة.

وأوضح محافظ قنا أن المسابقة تستهدف توثيق الذاكرة الشعبية المرتبطة بالمولد، وما يتضمنه من عادات وطقوس وممارسات مجتمعية، إلى جانب إبراز قيمته الثقافية والروحية، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث، وتشجيع شباب المحافظة على البحث الميداني والتوثيق البصري.

وأشار إلى أن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى سيحصلون على جوائز أدبية ومالية، موضحًا أن آخر موعد لتلقي المشاركات هو 10 فبراير 2026، على أن تُرسل الأعمال عبر البريد الإلكتروني:([email protected])، مرفقة بصورة من الرقم القومي، وإقرار كتابي يفيد بأن الصور أو مقاطع الفيديو من تصوير المشارك نفسه، ويتحمل المسؤولية القانونية حال ثبوت خلاف ذلك.

وحددت المحافظة عددًا من الشروط للمشاركة، من بينها أن تكون الأعمال أصلية وغير منسوخة، وأن يقتصر التعديل على المعالجات الأساسية مثل الإضاءة والتوازن اللوني دون المساس بجوهر المشهد التراثي، مع حظر إضافة أو حذف عناصر أو استخدام فلاتر تؤثر على واقعية الصورة. كما اشترطت جودة فنية مناسبة للأعمال المقدمة، وألا تتضمن أي رموز سياسية أو مخالفات للآداب العامة.

وأكدت الجهة المنظمة احتفاظها بحق استخدام الأعمال المشاركة ضمن الأرشيف الثقافي لمحافظة قنا، مع حفظ الحقوق الأدبية للمشاركين، وحقها الكامل في استبعاد أي مشاركة لا تلتزم بالشروط المعلنة.

وتأتي هذه المسابقة في إطار جهود محافظة قنا لتوثيق تراثها الشعبي، وتعزيز حضور الذاكرة الثقافية المحلية، خاصة المرتبطة بالمناسبات الدينية التي تُعد جزءًا أصيلًا من هوية المجتمع القنائي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا مسابقة ذاكرة القنائيين مولد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

علامات صامتة لنقص الفيتامينات.. كيف ينبهك جسمك قبل المرض؟
نصائح طبية

علامات صامتة لنقص الفيتامينات.. كيف ينبهك جسمك قبل المرض؟
حياة الدرديري تدعم شيرين عبدالوهاب: "صوت مصر رغم أنف الحاقدين"
زووم

حياة الدرديري تدعم شيرين عبدالوهاب: "صوت مصر رغم أنف الحاقدين"
"إعادة نص مليار".. الزمالك يصحح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض
رياضة محلية

"إعادة نص مليار".. الزمالك يصحح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض
الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة
اقتصاد

الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة
هل الإفراط في المكملات الغذائية يرهق الكبد؟
نصائح طبية

هل الإفراط في المكملات الغذائية يرهق الكبد؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام