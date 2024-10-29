إجراء مقابلات شخصية لاختيار ممثل "توكاتسو" بمديرية تعليم الأقصر

الأقصر-محمد محروس:

بدأت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الثلاثاء، في إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مسئول توكاتسو بالمديرية، وتكونت اللجنة بقيادة الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، ومحمد بخيت ممثل وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، ومديري إدارات الشئون المالية والإدارية، الشؤون القانونية، والتعليم الخاص بالمديرية.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

يشار إلى أن التوكاتسو هو نظام تعليمي معروف في اليابان يطور جميع مهارات الطالب، ويركز على الإبداع والتفكير بدلاً من الحفظ والتلقين. تسمح أنشطة النظام للطلاب بممارسة العمل الجماعي والتعاون مع الزملاء للوصول إلى الأهداف المنشودة.

وأوضح "جارح" أن أنشطة توكاتسو تهدف لمساعدة الأطفال على اكتساب قيمة لأنفسهم داخل المجتمع، بالإضافة لمساعدتهم على تقبل أدوارهم داخل المجتمع، وتشمل هذه الأنشطة أنشطة الريادة اليومية والتي تقوم على التناوب بين الأطفال لإنجاز المهام المطلوبة.

وأضاف أن هناك أنشطة إضافية مثل نشاط مجلس الفصل والذي يهدف لتعليم الأطفال المناقشة فيما بينهم للخروج بقرار متفق عليه، ونشاط الأنشطة التوجيهية الذي يهدف لتعليم الأطفال أهدافهم الخاصة.