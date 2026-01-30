تصادف مروره أسفله.. مصرع شاب إثر انهيار أجزاء من عقار في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

لقي شاب مصرعه مساء اليوم الجمعة، إثر انهيار أجزاء من عقار قديم في منطقة محرم بك التابعة لحي وسط بمحافظة الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطارًا يفيد بانهيار أجزاء من عقار قديم بشارع شجرة الدر أمام مدرسة النهضة النوبية، نطاق قسم شرطة محرم بك، ووجود حالة وفاة.

انتقلت قوة أمنية من القسم والأجهزة التنفيذية بحي وسط رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة والفحص أن العقار المشار إليه بناء قديم مكون من طابق أرضي وثلاثة أدوار، صادر له قرار ترميم رقم 182 لسنة 1997، ويضم شقتين في كل من الطابقين الأول والثاني.

أسفر الانهيار عن مصرع "مهاب، ي، م" 19 سنة، الذي تصادف مروره أسفل العقار وقت وقوع الحادث.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، فيما وضعت الأجهزة التنفيذية الحواجز حول العقار لحماية المارة والسيارات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.