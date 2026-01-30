إعلان

تصادف مروره أسفله.. مصرع شاب إثر انهيار أجزاء من عقار في الإسكندرية

كتب : مصراوي

11:48 م 30/01/2026

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

لقي شاب مصرعه مساء اليوم الجمعة، إثر انهيار أجزاء من عقار قديم في منطقة محرم بك التابعة لحي وسط بمحافظة الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطارًا يفيد بانهيار أجزاء من عقار قديم بشارع شجرة الدر أمام مدرسة النهضة النوبية، نطاق قسم شرطة محرم بك، ووجود حالة وفاة.

انتقلت قوة أمنية من القسم والأجهزة التنفيذية بحي وسط رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة والفحص أن العقار المشار إليه بناء قديم مكون من طابق أرضي وثلاثة أدوار، صادر له قرار ترميم رقم 182 لسنة 1997، ويضم شقتين في كل من الطابقين الأول والثاني.

أسفر الانهيار عن مصرع "مهاب، ي، م" 19 سنة، الذي تصادف مروره أسفل العقار وقت وقوع الحادث.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، فيما وضعت الأجهزة التنفيذية الحواجز حول العقار لحماية المارة والسيارات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

انهيار عقار مصرع شاب محرم بك

في ذكرى رحيله.. "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ راغب مصطفى غلوش
ياسمين عز تنتقد المغالاة في "الشبكة": الجرام بـ8 آلاف جنيه.. قوم بيّع مراتك
يسرا والعوضي ومصطفى شعبان.. 20 صورة لنجوم مسلسلات رمضان 2026 في حفل المتحدة
اعتداء سافر.. بيان عاجل من "الأزهر للفتوى" بشأن المحتوى المسيء للنبي
على ظهر حصان.. اللاعب هادي رياض يحتفل مع أهالي قريته بالانضمام للأهلي
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
