اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

تبدأ نقابة المحامين المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، اليوم السبت، تحت إشراف قضائي كامل، في إطار حرص النقابة على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وضمان تمكين المحامين من اختيار ممثليهم بحرية تامة.



وأوضحت "النقابة"، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الانتخابات تجري وسط استعدادات تنظيمية مكثفة من قبل النقابة العامة والنقابات الفرعية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التصويت داخل اللجان وضمان سير العملية الانتخابية بشكل منضبط وحيادي، مع توفير كافة التسهيلات للمحامين المشاركين.



وتشمل المرحلة الثانية من الانتخابات نقابات كلا من: شمال القاهرة، جنوب القاهرة، القاهرة الجديدة، حلوان، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، الإسكندرية، شمال البحيرة، جنوب البحيرة، شرق طنطا، غرب طنطا، شمال الشرقية، جنوب الشرقية، شمال الدقهلية، جنوب الدقهلية، مطروح، السويس، وأسوان.



