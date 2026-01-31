في 60 ثانية.. إزاي تجدد رخصة سيارة من أول ماكينة ذكية

كتب- صابر المحلاوي:

في إطار خطة وزارة الداخلية للتوسع في تقديم الخدمات المرورية الذكية، أطلقت الوزارة أول ماكينة لتجديد رخص تسيير السيارات بشكل فوري خلال 60 ثانية فقط، داخل مول سيتي ستارز، بهدف تقليل التكدس وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

ما الخدمات التي تقدمها الماكينة؟

تتيح الماكينة الذكية تجديد رخص التسيير فورياً، بشرط سداد المخالفات المرورية المسجلة على المركبة، إلى جانب إجراء الفحص الفني حال تطلب الأمر، كما تشمل الخدمة استخراج بدل فاقد وبدل تالف للرخص.

خطوات الاستفادة من الخدمة

للحصول على الخدمة، يشترط التسجيل المسبق من خلال الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر أو عبر تطبيق وزارة الداخلية، ثم التوجه إلى الماكينة المتواجدة داخل مول سيتي ستارز.

وعند الوصول، يقوم المواطن بإدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل بالنظام، ليتم إرسال رمز تحقق (OTP) على الهاتف، لاستكمال الإجراءات وطباعة الرخصة واستلامها فوراً.

وتأتي هذه الخدمة في إطار التيسير على المواطنين، وتقليل زمن تقديم الخدمات المرورية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم حلول ذكية تسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية.