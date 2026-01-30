الإسكندرية – محمد البدري:

استقبلت القنصلية الصينية بالإسكندرية، برئاسة القنصل العام يانغ يي، وفدًا من طلاب وطالبات قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وكلية الإعلام الرقمي بجامعة الإسكندرية الأهلية، في زيارة ميدانية استهدفت التعرف على الأنشطة القنصلية وطبيعة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

تدريب على التغطيات الدبلوماسية

أشرف على الزيارة الكاتب الصحفي خالد الأمير، وكيل نقابة الصحفيين بالإسكندرية ومدرس العملي بالكلية، حيث أكد في كلمته أن اللقاء يأتي في إطار تدريب الطلاب على فنون التغطية الصحفية للبعثات الدبلوماسية، وشدد على ضرورة التزام الصحفي بالاحترافية العالية وتدقيق المعلومات، محذرًا من استخدام كلمات قد تثير أزماتٍ دبلوماسيةً أو لم ترد على لسان المسؤولين.

وأشار الأمير إلى ثبات موقف الصين تجاه القضايا الدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ودعم حل الدولتين، مؤكدًا عمق التعاون الأكاديمي والثقافي بين جامعة الإسكندرية والمؤسسات الصينية، خاصة مع إعادة إحياء طريق الحرير.

من جانبه، استعرض القنصل العام يانغ يي تطور العلاقات المصرية الصينية، مؤكدًا أنها تشهد نموًا ملحوظًا وتطورًا غير مسبوقٍ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتعليمية والدبلوماسية. وأكد حرص بلاده على دعم التعاون الدولي وتعزيز مبادئ الحوار والتفاهم.

الذكاء الاصطناعي والتعاون الأكاديمي

تضمنت الندوة عرض فيلم يوثق رحلة النهضة الصينية، فيما أشار الملحق الدبلوماسي آدم مينغ تيان إلى ريادة الصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والطب التقليدي، مؤكدًا أن الدولة الصينية تولي تخصص الإعلام اهتمامًا خاصًا، وتتجه نحو تقديم منحٍ دراسيةٍ لطلاب الجامعات للدراسة في الصين لتعميق الفهم الثقافي.

وفي السياق ذاته، أوضح القنصل الإداري الصيني، زاهي خونغ شيانغ أن الصين تمتلك برامج متقدمة تضاهي التقنيات العالمية، مشيرًا إلى وجود تعاونٍ كبيرٍ في شتى المجالات بين الصين ومدينة الإسكندرية بشكلٍ خاصٍ، والعديد من الدول العربية.