حسني عبد ربه يؤدي مناسك العمرة رفقة زوجته

"بعد احتفاله بعيد زواجهما".. 25 صورة ترصد قصة حب عمرو السولية وزوجته

"على ظهر حصان".. 10 صور لاحتفال هادي رياض مع عائلته وأصدقائه بعد انتقاله

رسالة خاصة من محمود كهربا إلى أيمن أشرف بعد اعتزاله كرة القدم

شارك حسني عبد ربه نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، مجموعة من الصور له خلال أدائه مناسك العمرة رفقة زوجته.

ونشر عبد ربه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور له رفقة زوجته من أمام الكعبة المشرفة وكتب: "اللهم تقبل منا عمرتنا، ولا تترك لنا دعاء إلا وقد أجبته ولا ذنباً إلا غفرته، اللهم اجعلها عمرة مقبولة وخالصة لوجهك الكريم".

ويذكر أن زوجة عبد ربه هى ميرنا على غيط، وهى ابنة نجم الإسماعيلي وعضو مجلس الإدارة السابق علي غيط.

والجدير بالذكر أن حسني عبد ربه احتفل بزفافه على ميرنا علي غيط في عام 2019، بعد انفصاله عن زوجته الأولى.

أقرأ أيضًا:

"شوبير أساسيا".. مصدر يكشف تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة يانج أفريكانز في دوري الأبطال

"ظهور أبو تريكة ورسالة للجماهير".. كيف أعلن أيمن أشرف اعتزاله كرة القدم؟