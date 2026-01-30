على ظهر حصان.. اللاعب هادي رياض يحتفل مع أهالي قريته بالانضمام للأهلي

قنصل الصين بالإسكندرية يستقبل طلاب الإعلام: علاقاتنا مع مصر تاريخية -صور

النيران حاصرت المنطقة.. حريق يلتهم مخبزًا بمشروع مستقبل مصر في منوف -صور

بعد تصاعد كثيف للدخان.. إخماد حريق مخبز مشروع "مستقبل مصر" في منوف -صور

الدقهلية ـ رامي محمود:

احتفل أهالي قرية الدبوسي التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الجمعة، باللاعب هادي رياض، المنتقل حديثًا إلى صفوف النادي الاهلي قادما من نادي بتروجيت خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وامتطى اللاعب خيلًا وسط زفة كبيرة وأجواء من الفرح والفخر، بين أبناء القرية وأسرته ومحبيه.

وشهدت الاحتفالية استقبالًا حافلًا من أهالي قرية الدبوسي بشربين، حيث نظّموا زفّة كبيرة تعبيرًا عن سعادتهم بابنهم الذي حقق حلمه بالانضمام للقلعة الحمراء، في مشهد جسّد روح الانتماء والدعم من أبناء بلدته.

يذكر أن النادي الأهلي، أعلن انتقال اللاعب هادي رياض قادما من صفوف نادي بتروجيت لمدة 3 مواسم ونصف.

ووقع اللاعب على العقود بعد إتمام النادي صفقة المغربي يوسف بلعمري، وعمرو الجزار ومروان عثمان اوتاكا وأحمد عيد وانهى النادي كافة الإجراءات المالية والإدارية.