على ظهر حصان.. اللاعب هادي رياض يحتفل مع أهالي قريته بالانضمام للأهلي

كتب : مصراوي

10:54 م 30/01/2026
الدقهلية ـ رامي محمود:

احتفل أهالي قرية الدبوسي التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الجمعة، باللاعب هادي رياض، المنتقل حديثًا إلى صفوف النادي الاهلي قادما من نادي بتروجيت خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وامتطى اللاعب خيلًا وسط زفة كبيرة وأجواء من الفرح والفخر، بين أبناء القرية وأسرته ومحبيه.

وشهدت الاحتفالية استقبالًا حافلًا من أهالي قرية الدبوسي بشربين، حيث نظّموا زفّة كبيرة تعبيرًا عن سعادتهم بابنهم الذي حقق حلمه بالانضمام للقلعة الحمراء، في مشهد جسّد روح الانتماء والدعم من أبناء بلدته.

يذكر أن النادي الأهلي، أعلن انتقال اللاعب هادي رياض قادما من صفوف نادي بتروجيت لمدة 3 مواسم ونصف.

ووقع اللاعب على العقود بعد إتمام النادي صفقة المغربي يوسف بلعمري، وعمرو الجزار ومروان عثمان اوتاكا وأحمد عيد وانهى النادي كافة الإجراءات المالية والإدارية.

هادي رياض الأهلي شربين

