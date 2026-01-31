مباريات الأمس
7 صور لحسام حسن رفقة زوجته والجمهور يعلق

كتب : مصراوي

05:43 ص 31/01/2026
استعادة دانا آدم زوجة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، ذكرياتها مع زوجها، من خلال مجموعة من الصور شاركتها عبر حسابها على "إنستجرام".

ونشرت دانا آدم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور رفقة زوجها وكتبت: "من 2015 إلى 2026".

وعلق عدد من المتابعين، على الصور التي شاركتها دانا آدم، حيث كتب أحد المتابعين: "ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحفظكم ويسعدكم"، وعلق شخص آخر على الصور، عن طريق وضع رمز تعبيري قلب.

وفي سياق متصل، كان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قاد الفراعنة، لاحتلال المركز الرابع في النسخة الماضية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 التي أقيمت بالمغرب.

وكان منتخب مصر احتل المركز الرابع بالبطولة، بعدما تلقى الهزيمة في مباراة تحديد المركز الثالث، أمام منتخب نيجيريا بركلات الترجيح.

