ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة خلال حملة أمنية ببنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط عاطل أثناء ترويجه للمواد المخدرة بمنطقة المنشية بالمحلج بدائرة قسم أول بنها.



البداية عندما تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، معلومات من المقدم محمد أشرف رئيس مباحث قسم أول بنها، تفيد بقيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاطًا إجراميًا في الإتجار بالمواد المخدرة، واتخاذه من منطقة المنشية بالمحلج بدائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية وإجراء التحريات اللازمة التي أكدت صحة المعلومات، شنت قوة أمنية، حملة مكبرة استهدفت المتهم.

وأسفرت الحملة عن ضبط المتهم، عاطل، وبحوزته كمية من المواد المخدرة المعدة للبيع، بالإضافة إلى مبلغ مالي يُشتبه في كونه من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.