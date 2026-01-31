إعلان

استنشقوا غاز طبيعي بالمنزل.. إصابة 9 أشخاص باختناق في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

12:58 ص 31/01/2026

تسريب غاز - تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 9 أشخاص باختناق، نتيجة استنشاقهم غاز طبيعي، بالمنزل دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مستشفي سوهاج العام بوصول 9 حالات مصابين بضيق في التنفس، ادعاء استنشاق غاز طبيعي بالمنزل.

تبين من التحريات الأولية إصابة: أريام إ 11 سنة، ياسين م 11 سنة، حمزة م 10 سنوات، هدي م 4 سنوات، رحيم م سنة، إيمان أ 40 سنة، مروة أ 37 سنة، هدي ك 65 سنة، أسماء أ 33 سنة، يقيمون مساكن العمري، دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إصابة 9 أشخاص باختناق اختناق بسبب استنشاق غاز طبيعي مدير أمن سوهاج محافظة سوهاج مستشفي سوهاج العام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"المغاربة ساهموا في الأمر".. أبو المعاطي زكي يكشف كواليس منع ميدو من الظهور
رياضة محلية

"المغاربة ساهموا في الأمر".. أبو المعاطي زكي يكشف كواليس منع ميدو من الظهور
بعد ارتفاع أسعار الذهب.. أمين الفتوى يوضح حكم استئجار "شبكة" الفَرَح
فتاوى متنوعة

بعد ارتفاع أسعار الذهب.. أمين الفتوى يوضح حكم استئجار "شبكة" الفَرَح
"حرب عالمية".. توفيق عكاشة يكشف توقعاته لشكل العالم في 2026 - (فيديو)
أخبار مصر

"حرب عالمية".. توفيق عكاشة يكشف توقعاته لشكل العالم في 2026 - (فيديو)
على ظهر حصان.. اللاعب هادي رياض يحتفل مع أهالي قريته بالانضمام للأهلي
أخبار المحافظات

على ظهر حصان.. اللاعب هادي رياض يحتفل مع أهالي قريته بالانضمام للأهلي
القيادة الأمريكية تعلن إقلاع مقاتلة من حاملة الطائرات "لينكولن" في مهمة
شئون عربية و دولية

القيادة الأمريكية تعلن إقلاع مقاتلة من حاملة الطائرات "لينكولن" في مهمة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟