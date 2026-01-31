استنشقوا غاز طبيعي بالمنزل.. إصابة 9 أشخاص باختناق في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 9 أشخاص باختناق، نتيجة استنشاقهم غاز طبيعي، بالمنزل دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مستشفي سوهاج العام بوصول 9 حالات مصابين بضيق في التنفس، ادعاء استنشاق غاز طبيعي بالمنزل.

تبين من التحريات الأولية إصابة: أريام إ 11 سنة، ياسين م 11 سنة، حمزة م 10 سنوات، هدي م 4 سنوات، رحيم م سنة، إيمان أ 40 سنة، مروة أ 37 سنة، هدي ك 65 سنة، أسماء أ 33 سنة، يقيمون مساكن العمري، دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.