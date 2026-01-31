أرخص أسعار برامج عمرة رمضان 2026.. تبدأ من 30 ألف جنيه

يزداد اهتمام المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بمعرفة أسعار برامج عمرة رمضان 2026 ومواعيد انطلاقها، في ظل الالتزام الكامل بضوابط وزارة السياحة والآثار، التي تهدف إلى تنظيم رحلات العمرة وضمان أعلى مستويات الخدمة والحماية للمعتمرين، مع تنوع البرامج لتناسب جميع الفئات.

وكشفت إحدى شركات السياحة لمصراوي، عن تفاصيل برامج عمرة رمضان 2026، التي تشمل إصدار تأشيرة العمرة السعودية والباركود الرسمي المعتمد، إلى جانب الإقامة في فنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وتنظيم كافة التنقلات الداخلية، وتوفير مشرفين سياحيين معتمدين لمتابعة الرحلة منذ السفر وحتى العودة.

وأوضحت "الشركة"، أن أسعار برامج العمرة تختلف بحسب مدة البرنامج ومستوى الإقامة وتوقيت السفر، خاصة بين النصف الأول من شهر رمضان والعشرة الأواخر التي تشهد زيادة كبيرة في الطلب.

تفاصيل أسعار برامج عمرة رمضان 2026

تبدأ أسعار البرامج الاقتصادية لمدة 7 أيام خلال النصف الأول من شهر رمضان من 30 ألف جنيه، في حين تبدأ أسعار البرامج الاقتصادية لمدة 14 يومًا خلال النصف الأول من الشهر الكريم من نحو 48 ألف جنيه.

وترتفع الأسعار خلال العشرة الأواخر لتصل إلى حوالي 68 ألف جنيه، نظرًا لزيادة الإقبال وارتفاع تكاليف الإقامة، وتبدأ أسعار البرامج العادية والفاخرة لمدة 10 أيام خلال النصف الأول من رمضان من نحو 70 ألف جنيه.

وتصل الأسعار خلال العشرة الأواخر إلى 90 ألف جنيه أو أكثر، خصوصًا عند الإقامة في الفنادق المطلة مباشرة على الحرم.

وأكدت شركات السياحة، أن الحجز المبكر يساهم في الحصول على أفضل العروض واختيار البرنامج الأنسب، مع استقرار نسبي في الأسعار مقارنة بحجم الطلب المتوقع خلال موسم العمرة.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من اتحاد المستأجرين على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

الخطأ عندنا.. توفيق عكاشة: الإمارات بتلعب سياسة صح – فيديو

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 29-1-2026.. رياح وأتربة