خدمات السكة الحديد لكبار السن وذوي الهمم 2026.. "الهيئة" تكشف التفاصيل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تفاصيل الخدمات المقدمة لذوي الهمم، وكبار السن وذلك انطلاقًا من مسئوليتها نحو الاهتمام بهم وتعزيز حقوقهم وتقديم خدمة أكثر ملائمة لهم سواء داخل المحطات أو على متن قطارات الهيئة وتنفيذًا لتكليفات وزارة النقل في هذا الاطار.



وخصصت "الهيئة"، عدد من الشبابيك الخاصة لحجز وصرف التذاكر بالمحطات الرئيسية، بما يخفف عنهم مشقة الانتظار أمام منافذ البيع، مع تنفيذ برامج توعية دورية للعاملين حول أسس التعامل مع هذه الفئة العزيزة من جمهور الركاب وتلبية احتياجاتهم.



وأوضحت السكة الحديد، أنها تولي أهمية كبيرة لتسهيل انتقالهم داخل المحطات، إذ وفرت لهم عربات كهربائية وكراسي متحركة لنقلهم مجانًا إلى مكاتب التذاكر وأرصفة المحطات ، مع وضع مكاتب خدمة العملاء في مداخل المحطات لتقديم الدعم اللازم لهم حتى استكمال إجراءات الحجز و الوصول إلى القطار.



وأضافت "الهيئة"، أنه تم رفع جودة الخدمة على متن القطارات إذ خصصت الهيئة 4 مقاعد بكل عربة في القطارات العادية لذوى الهمم مع وضع إرشادات واضحة بذلك ،كما تم تدريب عدد من العاملين بخدمة العملاء على لغة الإشارة لضمان التواصل الفعال مع الصم والبكم، إلى جانب إصدار دليل إرشادي لموظفي التذاكر ومشرفي القطارات حول آليات التعامل مع ذوي الهمم.



وتعتبر وحدات قطار تالجو الفاخرة إضافة نوعية في هذا المجال، بمواصفات تتيح صعود ونزول الكراسي المتحركة، مع تجهيز العربة رقم 6 بكل قطار برامب ودورات مياه مهيأة بالكامل .



وتمنح هيئة السكة الحديد، تخفيضًا قدره 50% على تذاكر السفر بالقطارات المكيفة والعادية وقطارات النوم لذوي الهمم ومرافقيهم بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة، تأكيدًا للالتزام بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



وتتيح سكك حديد مصر، حجز تذاكر القطارات المكيفة قبل موعد السفر بـ15 يومًا عبر منافذ البيع بالمحطات ومكاتب المدينة المنتشرة في الجامعات والهيئات المختلفة، ووكلاء البيع بينما تصرف تذاكر القطارات غير المكيفة قبل السفر بـ 48 ساعة، بما يمنح المسافرين مرونة أكبر ويخفف الضغط على شبابيك التذاكر .



