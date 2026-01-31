إعلان

اليوم.. جولة تفقدية لرئيس الوزراء بعدد من المشروعات في محافظة المنيا

كتب : أحمد عبدالمنعم

08:00 ص 31/01/2026

اليوم.. جولة تفقدية لرئيس الوزراء بعدد من المشروعات في محافظة المنيا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة المنيا.

تأتي هذه الجولة في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها رئيس الوزراء بمختلف المحافظات، لتفقد المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات.

مدبولي يتفقد المشروعات في محافظة المنيا جولة تفقدية لرئيس الوزراء بالمنيا الدكتور مصطفى مدبولي المشروعات التنموية بمحافظة المنيا

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
