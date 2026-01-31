اليوم.. جولة تفقدية لرئيس الوزراء بعدد من المشروعات في محافظة المنيا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة المنيا.

تأتي هذه الجولة في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها رئيس الوزراء بمختلف المحافظات، لتفقد المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات.