إعلان

سباق دراجات نارية ينتهي بكارثة.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى القليوبية

كتب : مصراوي

11:39 م 30/01/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شاب مصرعه وأُصيب 3 آخرون، إثر حادث تصادم بين دراجتين ناريتين أثناء سباق بين عدد من الشباب، على طريق شبين القناطر – التل بمحافظة القليوبية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين خلال سباق على الطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث.

وبالفحص والمعاينة، تبين مصرع الشاب عبدالله عبدالحكيم (22 عامًا)، وإصابة كل من مصطفى أحمد (22 عامًا)، وعبدالفتاح بهاء (17 عامًا)، وشخص آخر، حيث جرى نقل المصابين والجثمان إلى مستشفى شبين القناطر العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لتولي التحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سباق دراجات تصادم دراجتين شبين القناطر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"كاريسا جونزاليس".. من هي المتحدثة الرسمية باللغة العربية لوزارة الخارجية
شئون عربية و دولية

"كاريسا جونزاليس".. من هي المتحدثة الرسمية باللغة العربية لوزارة الخارجية
"حرب عالمية".. توفيق عكاشة يكشف توقعاته لشكل العالم في 2026 - (فيديو)
أخبار مصر

"حرب عالمية".. توفيق عكاشة يكشف توقعاته لشكل العالم في 2026 - (فيديو)
يسرا والعوضي ومصطفى شعبان.. 20 صورة لنجوم مسلسلات رمضان 2026 في حفل المتحدة
مسرح و تليفزيون

يسرا والعوضي ومصطفى شعبان.. 20 صورة لنجوم مسلسلات رمضان 2026 في حفل المتحدة
في ذكرى رحيله.. "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ راغب مصطفى غلوش
أخبار مصر

في ذكرى رحيله.. "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ راغب مصطفى غلوش
على ظهر حصان.. اللاعب هادي رياض يحتفل مع أهالي قريته بالانضمام للأهلي
أخبار المحافظات

على ظهر حصان.. اللاعب هادي رياض يحتفل مع أهالي قريته بالانضمام للأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟