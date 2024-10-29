حكاية "عين التنين" العجيبة في صحراء سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

تتميز صحراء جنوب سيناء بتكويناتها الجبلية التي كونتها الطبيعة لترسم لوحة فنية تجذب انتباه محبي الطبيعة خلال رحلات التجول بداخلها، وتعد منطقة سانت كاترين من أكثر مناطق جنوب سيناء وعورة، وجبالها ذات تكوينات صخرية فريدة تعددت عنها الأقاويل، ومن أشهرها صخرة "عين التنين"، التي تشهد إقبالًا سياحيًا كبيرًا من محبي التخييم والتجول داخل الطبيعة.

قال سليمان الجبالي، دليل بدوي بمدينة سانت كاترين "مرشد سياحي"، إن الطبيعة شكلت تكوينات صخرية رائعة بالجبال التابعة للمدينة، وهذه التكوينات كانت أحد عوامل الجذب السياحي بها، مؤكدًا أن صخرة "عين التنين" التي تقع بالقرب من دير سانت كاترين، وتعد أشهر التكوينات الصخرية الرائعة بالمدينة، ويفضل الكثير من السائحين المترددين على المدينة من مختلف الجنسيات التخييم عندها.

وأوضح الجبالي في تصريح لـ مصراوي، أنه جرى تسميتها بهذا الاسم لوجود تجويف صخري في أعلى قمة الجبل على شكل دائري، وهذا التجويف يعكس لون الصخور الجبلية المائلة للحمرة ما يجعلها تشبه عين التنين، لذا أطلق عليها أجداده من مشايخ قبيلة الجبالية قاطني المنطقة هذا الاسم، وأصبح متداولا بين الدلائل البدوية لتجري تسمية المنطقة به.

وأكد أن الطبيعية لعبت دورًا هامًا في تشكيل التكوينات الصخرية التي أثارت الجدل، وربطها البعض بحكايات وأساطير مختلفة جعلتها على قائمة المقاصد السياحية بالمدينة، ويحرص السائحون من مختلف جنسيات العالم على زيارتها.

وأشار إلى أن المنطقة التي يوجد بها صخرة عين التنين، من أشهر مناطق التخييم بالمدينة، كونها ذات طبيعة فريدة وخلابة، وتنوع تضاريسها من جبال شاهقة، والوديان الواسعة، لافتًا إلى أن الصخرة تعد جزءا من التراث الطبيعي الغني لسيناء كونها تجمع بين الجمال الجيولوجي والتاريخ الروحي لأجدادهم من بدو المنطقة، كونها تعبر عن القصص الروحانية لهم.

ولفت إلى أن "عين التنين" تعد نقطة جذب سياحية رائعة لمحبي الهدوء والاستكشاف، كونها تعكس جمال طبيعة سيناء وتاريخها العريق.