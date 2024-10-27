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محافظ بورسعيد يبحث آليات تطوير شاطئ بورفؤاد - صور

05:03 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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  • عرض 5 صورة
    اللواء أركان حرب محب حبشي
  • عرض 5 صورة
    اللواء أركان حرب محب حبشي
  • عرض 5 صورة
    اللواء أركان حرب محب حبشي
  • عرض 5 صورة
    اللواء أركان حرب محب حبشي
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، شاطىء مدينة بورفؤاد، وذلك للوقوف ميدانيا على كفاءة الشاطىء، ووضع التصورات والآليات المناسبة للبدء في تطويره، بما يتناسب مع طبيعة المدينة وموقعها الاستراتيجي.

وأكد محافظ بورسعيد، خلال جولته،أنه من المقرر تنفيذ خطة شاملة يجرى من خلالها رفع كفاءة وتطوير امتداد شاطئ بورفؤاد، بما يسهم في زيادة عناصر الجذب السياحي، ويحقق الاستغلال الأمثل من الشاطئ سياحيا

وأشار إلى أن الشاطئ بعد تطويره سيقدم خدمة مميزة لأهالى بورسعيد وزوارها، موجها بوضع دراسة وافية لمقترح تطوير الشاطئ والتنسيق بين كافة الجهات المختصة.

محب حبشي بورسعيد شاطئ بورفؤاد
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