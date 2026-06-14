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ارتفع إجمالي كميات الأقماح المحلية الموردة إلى الصوامع بمحافظة الإسكندرية إلى 91 ألفًا و172 طنًا، وذلك منذ انطلاق موسم الحصاد لعام 2026.

وأكدت غرفة عمليات متابعة التوريد برئاسة المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار استقبال المحصول بانتظام من خلال لجان الاستلام وسط استعدادات مكثفة لضمان نجاح موسم الذهب الأصفر.

وبدأ موسم توريد الأقماح المحلية بالإسكندرية منتصف أبريل الماضي، ومن المقرر أن يستمر لمدة 4 أشهر لينتهي في منتصف أغسطس المقبل.

وأكد وكيل الوزارة جاهزية كافة أماكن التخزين التي تم اختيارها بدقة لاستقبال المحصول، تنفيذًا للقرار الوزاري المنظم، وبما يضمن الحفاظ على جودة القمح المحلي الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.

أشار المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إلى تشكيل 4 لجان متخصصة لاستلام المحصول، تضم ممثلين عن التموين، والزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، والجمعية القبانية.

وتعمل هذه اللجان على ضمان مطابقة القمح للمواصفات الفنية، بالتزامن مع تفعيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية لمتابعة التوريد وتذليل أي معوقات تواجه المزارعين بشكل فوري لضمان انسيابية العمل.

حدد بيان وزارة التموين أسعار شراء القمح من المزارعين لهذا العام وفقًا لدرجات النقاوة؛ حيث بلغ سعر الأردب (زنة 150 كجمًا) نحو 2500 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5، و2450 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و2400 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5.

وتلتزم المديرية بصرف كافة المستحقات المالية للموردين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، تحفيزًا للمزارعين على زيادة معدلات التوريد.