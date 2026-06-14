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أطباء الإسكندرية تطلق حملة لملاحقة منتحلي الصفة وضبط العيادات الوهمية

كتب : محمد البدري

02:12 م 14/06/2026

نقابة الأطباء بالإسكندرية

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أعلنت نقابة أطباء الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد المنعم فوزي نقيب الأطباء، إطلاق حملة موسعة للتصدي لمنتحلي صفة الأطباء والممارسات الطبية غير القانونية.

وتستهدف الحملة حماية صحة المواطنين وصون مهنة الطب من الدخلاء، بمشاركة الدكتور أحمد عبد الجواد، استشاري جراحة الرمد وعضو مجلس النقابة، لضمان ممارسة المهنة وفق الضوابط القانونية.

أكدت النقابة أن هذه التحركات تأتي في إطار التعاون المستمر مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية، بهدف رصد العيادات الوهمية والمخالفات الميدانية.

وتهدف الحملة إلى التعامل مع أي شخص يمارس العمل الطبي دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو ينتحل صفة طبيب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن سلامة المرضى والحفاظ على حقوقهم داخل المنظومة الصحية بالمحافظة.

وخصصت نقابة أطباء الإسكندرية رقمًا عبر تطبيق "واتساب" لتلقي الشكاوى والبلاغات وهو: 01207552227، مؤكدة أن سرية البيانات مكفولة لجميع المبلغين لضمان سرعة رصد الدخلاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

ودعت النقابة المواطنين إلى التعاون الفعال والإبلاغ عن أي حالات اشتباه تتعلق بممارسة الطب بالمخالفة للقانون.

وشددت النقابة في بيان صحفي اليوم الأحد، على أن مواجهة منتحلي الصفة تمثل أولوية قصوى نظرًا لما تشكله هذه الظاهرة من خطرًا مباشرًا على الأرواح.

وأشارت إلى أن التصدي لمزوري المهن الطبية يسهم في رفع مستوى الثقة في المنظومة الصحية وتقديم خدمة آمنة، مؤكدة استمرار الجهود الرقابية والتوعوية للحفاظ على قدسية مهنة الطب ومنع التهاون مع أي تجاوزات تضر بحقوق المرضى.

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نقابة الأطباء الإسكندرية وزارة الصحة

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