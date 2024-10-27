بالأسماء.. 12 مصابا في حادث ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 12 شخصا بإصابات متفرقة، في حادث انقلاب تروسيكل على أحد الطرق الفرعية، في نطاق مركز إهناسيا غربي بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب تروسيكل على الطريق الذي يربط قرية البهسمون بمدينة إهناسيا غربي بني سويف، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة محمود جمال عبد العظيم، 22 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيمن، وسحر ورداني عبد اللطيف، 35 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وسامية محمد فهمي، 38 عامًا، سحجات وكدمات، ودينا عاطف عبد الحميد، 18 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري.

كما أصيب كل من: هند حسني محمد، 42 عامًا، وسارة أحمد عبد الخالق، 18 عامًا، علية حسين محمد، 32 عامًا، وهبة سمير فهمي، 37 عامًا، وشقيقتها "هند"، 35 عامًا، وشعبان أحمد معوض، 45 عامًا، وأمل صابر محمد، 40 عامًا، ورحمة أحمد طه، 18 عامًا، سحجات وكدمات متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.