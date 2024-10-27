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محافظ بني سويف يستقبل وزير الثقافة خلال زيارته العاجلة للمحافظة

10:06 ص الأحد 27 أكتوبر 2024
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    محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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    محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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بني سويف-حمدي سليمان:

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وذلك في حضور بلال حبش نائب المحافظ، و اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وبعض قيادات الوزارة والهيئة العامة لقصور الثقافة

ومن المقرر أن يصطحب المحافظ الوزير في جولة تفقدية لقصر ثقافة بني سويف، للوقوف على متطلبات دعم القصر وتوفير احتياجاته، لتفعيل دوره في إثراء الحياة الثقافية، وتعزيز مشاركته في المبادرات الرئاسية التي تستهدف تنمية الإنسان المصري لاسيما مبادرة بداية للتنمية البشرية.

محمد هاني غنيم بني سويف أحمد فؤاد هنو مبادرة بداية للتنمية البشرية
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