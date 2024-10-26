ننشر أسماء 16 مصابًا في انقلاب أتوبيس طريق الدير المعلق بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أُصيب 16 شخصًا في حادث انقلاب أتوبيس أثناء خروجه من بوابة دير المعلق بقرية المعابدة في مركز أبنوب.

فور وقوع الحادث، انتقل اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، والدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، إلى موقع الحادث. تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى منفلوط لتلقي العلاج.

تلقى اللواء وائل نصار إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب أتوبيس يحمل رقم "ي ب ا 9267" وعلى متنه 35 راكبًا كانوا في طريقهم من منفلوط لزيارة دير المعلق.

انتقلت قوات شرطة أبنوب وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة كل من:"مريم حنا شاكر" 5 سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج، "مشيل طلعت شاكر" 41 عامًا بكسر في الذراع الأيمن، "أنا سيمون مشيل طلعت" 5 أعوام بكدمات في الجسم، و"أنطونيوس مشيل طلعت" 10 عامًا بسحجات في الجسم، و

"فلوبيتير شاكر حمكمت" 42 عامًا بكسر في الكاحل الأيسر، و"ماري نصيف" 63 عامًا بكدمات في الجسم، و"حنان جرجس بخيت" 29 عامًا بكسر في الساق الأيمن وجروح في الوجه.

كما أصيب " حنان مبخائيل بسطا" 45 عامًا بجروح في البطن، و"ماري فرنسيس" 33 عامًا بكسر في العمود الفقري، "أبانوب مشيل طلعت" 41 عامًا بكسر في الذراع الأيمن، و" إيلروا مينا ناجي" 3 أعوام بسحجات، و"يوسف رشاد رشدي 17 عامًا باشتباه كسر في قاع الجمجمة.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، بينما تلقى جون باسم رضا (25 عامًا) علاجًا منزليًا لجروح أسفل الأذن. تم رفع آثار الحادث وتحرير محضر بالواقعة.