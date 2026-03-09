إعلان

وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 4 مسيرات متجهة إلى حقل شيبة

كتب : مصراوي

06:19 ص 09/03/2026

تدمير طائرة مسيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، اليوم الاثنين، أنه تم اعتراض وتدمير 4 مسيرات بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة.

وحقل شيبة هو أحد أكبر حقول النفط في السعودية، يقع في الربع الخالي شرقي المملكة، وينتج نحو مليون برميل يوميا.​​

وشهد الحقل محاولات هجوم إيرانية متكررة بطائرات مسيرة منذ أوائل مارس 2026 كرد على الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، إذ أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير عشرات المسيرات المتجهة نحوه، من دون أن يسفر أي هجوم عن أضرار كبيرة أو وقف للإنتاج.

كانت السعودية أبلغت طهران أنها تفضل تسوية النزاع الإيراني‑الأمريكي بالطرق الدبلوماسية، لكنها سترد عسكريا إذا تكررت الهجمات الإيرانية على أراضيها أو منشآت الطاقة، وفق تقارير إعلامية.

بحسب أربعة مصادر مطلعة، جاء هذا التحذير خلال مكالمة بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني عباس عراقجي قبل يومين من خطاب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي قدم فيه اعتذارا لدول الخليج المتضررة من الضربات الإيرانية.

وأوضح الأمير فيصل أن الرياض منفتحة على الوساطات وخفض التصعيد، مؤكدا أن السعودية والخليج لم يسمحوا للولايات المتحدة باستخدام أراضيهم أو أجوائهم لضرب إيران.

لكنه حذر من أن استمرار الاستهداف سيجبر المملكة على السماح للقوات الأمريكية بشن عمليات من قواعدها.

واليوم، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا حذرت فيه من أن توسع دائرة التصعيد بالمنطقة ستكون إيران هي الخاسر الأكبر فيه، مؤكدة أن إيران لم تطبق ما جاء في تصريحات رئيسها على أرض الواقع، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تدمير طائرة مسيرة تتضامن قطر مع السعودية السعودية هجمات إيران على السعودية الضحايا في السعودية وزارة الدفاع السعودية حقل شيبة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عودة هاني.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش
رياضة محلية

عودة هاني.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش
زيلينسكي يرسل مسيرات وفريقا من الخبراء إلى الأردن.. ما السبب؟
شئون عربية و دولية

زيلينسكي يرسل مسيرات وفريقا من الخبراء إلى الأردن.. ما السبب؟
بعد الحرب الأمريكية الإيرانية وزيادة الدولار.. هل سترتفع أسعار الأجهزة
اقتصاد

بعد الحرب الأمريكية الإيرانية وزيادة الدولار.. هل سترتفع أسعار الأجهزة
عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام
حوادث وقضايا

عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام
أول تعليق من حمزة عبد الكريم بعد مشاركته مع فريق برشلونة تحت 19 عاما
رياضة محلية

أول تعليق من حمزة عبد الكريم بعد مشاركته مع فريق برشلونة تحت 19 عاما

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خلفا لوالده.. اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران
الرئيس السيسي: مصر تجاوزت أزمات اقتصادية متلاحقة.. والمنطقة تمر بظروف صعبة