زيلينسكي يرسل مسيرات وفريقا من الخبراء إلى الأردن.. ما السبب؟

أعلن فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا أرسلت طائرات اعتراضية مسيرة وفريقا من الخبراء إلى الأردن بناء على طلب من الولايات المتحدة لحماية قواعدها العسكرية هناك مع توسع الحرب مع إيران.

قال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، إن واشنطن تقدمت بطلب المساعدة يوم الخميس، وغادر الفريق الأوكراني في اليوم التالي، ومن المتوقع وصوله إلى الشرق الأوسط قريبا.

أضاف خلال رحلة بالقطار من شرق أوكرانيا إلى العاصمة كييف: "لقد تصرفنا فورا.. قلت: نعم، بالطبع، سنرسل خبراءنا".

في المقابل، لم يرد البيت الأبيض على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد طلبت بالفعل مساعدة أوكرانيا.

وبحسب الصحيفة، تأمل كييف من وراء هذا التعاون كسب نقاط لدى الولايات المتحدة في محادثات السلام التي ترعاها واشنطن، خاصة أن العلاقة لا تزال متوترة. فقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس الماضي إنه يعتبر زيلينسكي عائقا أمام اتفاق السلام أكثر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتسعى أوكرانيا من خلال تعاونها مع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط إلى إبراز تباين موقفها مع موسكو، لا سيما أن مسؤولين أمريكيين يزعمون "أن روسيا زودت إيران بمعلومات استخباراتية خلال الحرب تشمل صور أقمار اصطناعية تظهر مواقع السفن الحربية الأمريكية والأفراد العسكريين"، بحسب "نيويورك تايمز".

وأضاف زيلينسكي أنه "اطلع على معلومات استخباراتية تفيد بأن الطائرات المسيرة الإيرانية تحتوي على مكونات روسية"، وهو ما لم تتمكن "نيويورك تايمز" من التحقق منه بشكل مستقل.

وقالت الصحيفة إن زيلينسكي يواجه معضلة تتمثل في رغبته بمساعدة دول الشرق الأوسط مقابل حاجته للموازنة بين هذه الطلبات واحتياجات بلاده الداخلية.

وتخشى كييف من أن تؤدي الحرب في إيران إلى قطع تدفق الأسلحة التي تحتاجها بشدة، لذلك عرضت مقايضة طائراتها الاعتراضية المسيرة مع دول الشرق الأوسط، كما عرضت المساعدة مقابل دعم دبلوماسي للضغط على روسيا، وفقا لروسيا اليوم.