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بالصور.. 15مصابًا في انقلاب أتوبيس بطريق الدير المعلق بأسيوط

08:45 م السبت 26 أكتوبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    انقلاب أتوبيس بطريق الدير المعلق بأسيوط
  • عرض 7 صورة
    انقلاب أتوبيس بطريق الدير المعلق بأسيوط
  • عرض 7 صورة
    انقلاب أتوبيس بطريق الدير المعلق بأسيوط
  • عرض 7 صورة
    انقلاب أتوبيس بطريق الدير المعلق بأسيوط
  • عرض 7 صورة
    انقلاب أتوبيس بطريق الدير المعلق بأسيوط
  • عرض 7 صورة
    انقلاب أتوبيس بطريق الدير المعلق بأسيوط
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أسيوط - محمود عجمي:

اصيب 15 شخصا في إنقلاب أتوبيس بطريق الدير المعلق بالمعابدة بمركز أبنوب في أسيوط وتم نقلهم إلى مستشفى منفلوط وأسيوط الجامعي.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب أتوبيس بطريق الدير المعلق بقرية المعابدة بمركز ابنوب ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إنقلاب أتوبيس رقم"9267.ي.ب.أ" بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق واسفر الحادث عن إصابة 15 شخصا وتم نقلهم إلى مستشفى منفلوط وأسيوط الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

انقلاب أتوبيس حادث أتوبيس طريق الدير المعلق أسيوط
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