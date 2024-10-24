محافظ جنوب سيناء: استراتيجية التنمية الشاملة تعزز الاستثمار في المشروعات السياحية

جنوب سيناء - رضا السيد:

التقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، مشايخ وعواقل مدينة سانت كاترين، وذلك في إطار لقاءاته الدورية المستمرة والمتواصلة مع مشايخ وعواقل المحافظة، للاستماع لمطالبهم والتحديات التي تواجههم.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن البدو شركاء أساسيين في استراتيجية التنمية الشاملة بالمحافظة، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بتقديم الخدمات الأساسية وجودتها للمواطن المصري بشكل عام ومواطني جنوب سيناء بشكل خاص، مع وضع أولويات التعليم والصحة وتوفير المواد التموينية والسلع كأولوية أولى.

وأشار إلى جهود الدولة في إحياء مسار رحلة خروج نبي الله موسى من سيناء لتنظيم رحلات سياحية به، بالتزامن مع الانتهاء من أعمال التطوير في موقع التّجلي الأعظم والأوحد بسانت كاترين، مطالبا وسائل الإعلام بضرورة تكثيف الدعاية والترويج لهذا المسار، وهذه الرحلة التي تعتبر مهمة جدا في زيادة الجذب السياحي لسانت كاترين.

وأكد حرصه على لقاء أهالى المحافظة على أرض الواقع، وفى أماكن تجمعاتهم بشكل دوري، للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، مستعرضا خطط التنمية الشاملة والمستدامة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تقسيم المحافظة إلى خمسة قطاعات رئيسية.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستثمار في المشروعات السياحية والتنموية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، مع التركيز على تميز كل قطاع بما يتناسب مع طبيعته الجغرافية والاقتصادية.

كما أكد أن الاستراتيجية تتماشى مع توجهات الدولة لدعم المشروعات الكبرى وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تستهدف الوصول بمستهدفات صناعة السياحة في 2030 إلى 30 مليون سائح، ولابد من ان تساهم جنوب سيناء، في حصتها العادلة من أعداد السائحين، باتخاذ كافة التدابير والدعاية والخطط الترويجية للمقاصد السياحية بالمحافظة التي تشمل تحسين الخدمات السياحية المقدمة، وتحفيز الطلب على تلك المقاصد.