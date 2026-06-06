تنطلق اليوم السبت امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026 بمختلف النوعيات والتخصصات الفنية على مستوى الجمهورية، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجان.

وتشمل الامتحانات طلاب التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، بالإضافة إلى طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية وبرامج التعليم والتدريب المزدوج والإعداد المهني، وذلك بنظامي الثلاث والخمس سنوات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحانات التحريرية تبدأ اليوم السبت 6 يونيو 2026 وتستمر حتى الخميس 18 يونيو الجاري، وفق الجداول المعتمدة لجميع التخصصات.

وتتابع الوزارة أعمال الامتحانات من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية بمختلف المحافظات، لرصد أي معوقات والتعامل معها بشكل فوري، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية وتحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.