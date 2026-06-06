

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بمعاكسة شقيقتها والتعدي عليها بالضرب بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد المجني عليها، وتبين أنها مصابة بكدمات متفرقة، ومقيمة بمدينة نصر، حيث أفادت بأنه أثناء سيرها بأحد التجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، قام أحد الأشخاص بمعاكستها، وحال معاتبتها له تعدى عليها بالضرب.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه محاسب ومقيم بدائرة القسم، وبمواجهته نفى ما نُسب إليه، مؤكدًا نشوب مشاجرة بينه وبين السيدة تبادل خلالها الطرفان التعدي بالضرب.

وأضافت التحريات أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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