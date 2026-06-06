إعلان

القصة الكاملة لفيديو اعتداء محاسب على فتاة في القاهرة الجديدة

كتب : علاء عمران

06:48 ص 06/06/2026 تعديل في 06:49 ص

حقيقة اعتداء محاسب على فتاة بالتجمع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بمعاكسة شقيقتها والتعدي عليها بالضرب بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد المجني عليها، وتبين أنها مصابة بكدمات متفرقة، ومقيمة بمدينة نصر، حيث أفادت بأنه أثناء سيرها بأحد التجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، قام أحد الأشخاص بمعاكستها، وحال معاتبتها له تعدى عليها بالضرب.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه محاسب ومقيم بدائرة القسم، وبمواجهته نفى ما نُسب إليه، مؤكدًا نشوب مشاجرة بينه وبين السيدة تبادل خلالها الطرفان التعدي بالضرب.

وأضافت التحريات أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

اقرأ أيضا:

حبس أحمد الحداد زوج الفنانة هاجر أحمد في واقعة مشاجرة صبري نخنوخ.. ما القصة؟

"4 قرارات و4 اتهامات".. تفاصيل قرارات النيابة في واقعة مشاجرة صبري نخنوخ بالتجمع

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اعتداء وزارة الداخلية النيابة العامة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

واشنطن تعلن التصدي لهجمات إيرانية باتجاه مضيق هرمز ودول الخليج
شئون عربية و دولية

واشنطن تعلن التصدي لهجمات إيرانية باتجاه مضيق هرمز ودول الخليج
ناسا: رواد الفضاء يحتمون بكبسولة سبيس إكس بسبب تسرب في محطة الفضاء الدولية
شئون عربية و دولية

ناسا: رواد الفضاء يحتمون بكبسولة سبيس إكس بسبب تسرب في محطة الفضاء الدولية
"طردونا في الشارع".. حكاية 70 أسرة من عقاري كفر طهرمس
حوادث وقضايا

"طردونا في الشارع".. حكاية 70 أسرة من عقاري كفر طهرمس
موعد مباراة مصر والبرازيل والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة مصر والبرازيل والقناة الناقلة

الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة قواعد أمريكية ويهدد بإغلاق مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة قواعد أمريكية ويهدد بإغلاق مضيق هرمز

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وزيرة التنمية تعنف رئيس مدينة رأس غارب لضعف المتابعة.. وتحيل مسؤولين للتحقيق
30 ساعة من النيران على متن "جيرالد آر فورد".. طاقم الحاملة يفند الرواية الأمريكية: ظننا أننا سنفقد السفينة
3 أشهر لحسم المصير.. تفاصيل اجتماع "الجيزة" غدًا بشأن سكان عقاري كفر طهرمس