اندلاع حريق في مصنع ملابس بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق نشب في مصنع للملابس بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

جرى الدفع بسيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

تولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مصنع للملابس الجاهزة بمنطقة بهتيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب حريق بمصنع ملابس بالدور الأول علوي أسفل برج سكني.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.