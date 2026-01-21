تكريم 32 خريجًا من ذوي الإعاقة في سوهاج ضمن برنامج ريادة الأعمال (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

التقت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بشباب مصر القادمين من مختلف المحافظات، وذلك في ختام جولة الفوج الثاني من قطار رحلات "اعرف بلدك"، وسط المعالم التاريخية لمنطقة مقابر البجوات الأثرية بمدينة الخارجة، حيث استمعت إلى رؤاهم وانطباعاتهم حول سحر الواحات ومقوماتها الفريدة.

- جسور التواصل بين الشباب والتاريخ

حرصت نائب المحافظ على أن يكون اللقاء مفتوحًا وتفاعليًا، حيث جرى استقبال أعضاء الفوج الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف الفئة العمرية المؤثرة من 18 حتى 45 عامًا. ولم يكن اختيار موقع "البجوات" للقاء محض صدفة، بل جاء ليعكس المزج بين عبق التاريخ ورؤية المستقبل، بهدف تعزيز قيم الانتماء والولاء لدى الشباب، وإتاحة الفرصة لهم لمعاينة عظمة الحضارة المصرية والمقومات السياحية المتميزة التي تزخر بها محافظة الوادي الجديد عن قرب.

وخلال اللقاء، دار حوار موسّع مع الوفد الشبابي، استمعت خلاله "مجدي" باهتمام إلى انطباعات الشباب حول جولتهم التي شملت عددًا من المراكز والمزارات السياحية، كما ناقشت معهم مقترحاتهم وأفكارهم المبتكرة لتطوير القطاع السياحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدة أن «شباب مصر هم سفراء التنمية الحقيقيون».

- الواحات.. من السياحة إلى التنمية الشاملة

ولم يقتصر الحديث على الجانب السياحي فقط، بل تطرق اللقاء إلى استعراض الوجه الآخر لمحافظة الوادي الجديد، وهو وجه التنمية والتعمير، حيث استعرضت نائب المحافظ أمام الشباب خريطة المشروعات القومية الكبرى التي جرى تنفيذها مؤخرًا على أرض المحافظة.

وأكدت "مجدي" أن ما تشهده المحافظة من طفرة تنموية يأتي نتاجًا لجهود القيادة السياسية، التي تولي اهتمامًا غير مسبوق بتنمية المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم خطط التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحويل الصحراء إلى مجتمعات عمرانية وزراعية متكاملة.

- برنامج "اعرف بلدك"

وتُعد مبادرة "اعرف بلدك" إحدى أهم المبادرات المستمرة التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة منذ سنوات، وتهدف إلى كسر الحواجز الجغرافية بين شباب مصر، وتشجيع السياحة الداخلية بأسعار مدعمة لزيارة المناطق السياحية والأثرية، مثل الأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، وشرم الشيخ.

كما تسعى المبادرة إلى دمج الشباب في نسيج الوطن، وتعريفهم بمقدرات بلادهم، ليكونوا حائط صد أمام الشائعات، ويشهدوا بأنفسهم حجم الإنجازات المتحققة على أرض الواقع.